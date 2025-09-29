Weitere Ermittlung gegen Attentäter Starb ein Patient im Maßregelvollzug Bernburg wegen falscher Behandlung durch Taleb A.?
Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat weitere Ermittlungen gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. aufgenommen. Starb ein Patient im Maßregelvollzug Bernburg wegen falscher Behandlung des saudischen Arztes?
Aktualisiert: 29.09.2025, 20:19
Magdeburg/MZ - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter, Taleb A., eröffnet. Laut einem Bericht des „Spiegel“ geht es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die Ermittler werfen dem 50-jährigen Saudi demnach vor, „als Arzt im Maßregelvollzug Bernburg im April 2024 ärztliche Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch den Tod eines Patienten verursacht zu haben“.