Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat weitere Ermittlungen gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. aufgenommen. Starb ein Patient im Maßregelvollzug Bernburg wegen falscher Behandlung des saudischen Arztes?

Starb ein Patient im Maßregelvollzug Bernburg wegen falscher Behandlung durch Taleb A.?

Es gibt weitere Ermittlungen gegen Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A.: Starb ein Patient im Maßregelvollzug wegen seiner falschen Behandlung?

Magdeburg/MZ - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter, Taleb A., eröffnet. Laut einem Bericht des „Spiegel“ geht es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die Ermittler werfen dem 50-jährigen Saudi demnach vor, „als Arzt im Maßregelvollzug Bernburg im April 2024 ärztliche Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch den Tod eines Patienten verursacht zu haben“.