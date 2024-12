Gastronomie in Sachsen-Anhalt Weihnachten im Restaurant: Wo es freie Tische gibt und warum Gastronomen teils um Gäste kämpfen

War das Weihnachtsgeschäft einst ein Selbstläufer, kämpfen manche Gastronomen wegen hoher Preise nun um Gäste. Andernorts mangelt es hingegen an Plätzen in den Restaurants. Wo Gäste jetzt noch Chancen auf freie Tische an den Feiertagen haben – und was Kurzentschlossene wissen sollten.