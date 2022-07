Energiewende Wasserstoff für den Osten: Leipziger Gaskonzern VNG plant Milliarden-Investition

Der Leipziger Gaskonzern VNG will an der Ostseeküste in großem Umfang Wasserstoff erzeugen. Das Klimagas CO2 soll unterirdisch gelagert werden. Wie das Großprojekt aussehen soll.