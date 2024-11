Das Wetter ist nasskalt und den Kindern schon um neun Uhr morgens langweilig? Dann ab ins Hallenbad! Das sind die Schwimmbäder mit den längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Auf die Rutsche, fertig, los: Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt

Die längste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt ist mehr als 140 Meter lang.

Halle (Saale). - Es ist kalt und regnerisch, den Kindern ist schon morgens um neun langweilig, doch auf dem Spielplatz hält man es bei dem fiesen Herbstwetter nicht länger als 30 Minuten aus. Was also den ganzen Tag lang machen?

Ins Hallenbad gehen! Das macht nicht nur den Kindern Spaß, sondern auch den Eltern – vor allem dann, wenn es eine gute Wasserrutsche gibt.

Und das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbädern:

1. Die Doppelbob-Rutsche im Erlebnisbad Maya Mare in Halle

Das Erlebnisbad Maya Mare in Halle vefügt über vier Wasserrutschen: eine Reifenrutsche, eine Steilrutsche, eine Röhrenrutsche mit Lichteffekten und eine Doppelbob-Rutsche.

Die Doppelbob-Rutsche ist 141 Meter lang und damit die längste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern.

Die Doppelbob-Rutsche im Maya Mare in Halle ist 141 Meter lang. Foto: Maya Mare

Man saust zu zweit im sogenannten "Doppelbob" – das sind zwei miteinander verbundene Reifen – die 141 Meter lange Rutsche hinunter. Wer will, der kann sich während der Rutschpartie an Griffen festhalten.

2. Die Black-Hole-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg

Die Black-Hole-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg ist mit einer Länge von 123 Metern die zweitlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt.

Die orangene Rutsche ist die Black-Hole-Rutsche. Sie ist eine von zwei Rutschen im Hallenbad Nemo in Magdeburg. Foto: Screenshot/instagram.com/nemomagdeburg

Die Rutsche wurde im Sommer 2021 eröffnet. Seit November 2021 sorgen Licht- und Soundeffekte für noch mehr Rutschvergnügen.

3. Die Laser-Express-Rutsche im Erlebnisbad Maya Mare in Halle

Mit ihren 122 Metern Länge liegt die Laser-Express-Rutsche in Maya Mare in Halle auf Platz drei der längsten Rutschen in Sachsen-Anhalt.

Die Laser-Express-Rutsche ist eine von vier Rutschen im Maya Mare in Halle. Foto: Maya Mare

Wie das Maya Mare auf seiner Website schreibt, erwarten die Schwimmbadbesucher in der Laser-Express-Rutsche "phantastische" Lichteffekte.

4. Die Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad in Wernigerode

Die Rutsche "Magic Eye" im Brockenbad in Wernigerode ist 110 Meter lang. Damit ist sie die viertlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern.

Die Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad in Wernigerode ist 110 Meter lang. Foto: Ferienpark Nesseltal-Wernigerode

Das Brockenbad befindet sich im Hasseröder Ferienpark im Harz.

Doppelter Badespaß: Die 110 Meter lange Rutsche im Brockenbad saust man zu zweit hinunter. Foto: Screenshot/hasseroeder-ferienpark.de

Genauso wie die Doppelbob-Rutsche im Maya Mare in Halle rutscht man auch die Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad zu zweit in einem Doppelreifen hinunter.

5. Die Doppel-Racer-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg

Die 97 Meter lange Doppel-Racer-Rutsche im Magdeburger Hallenbad Nemo ist die fünftlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt.

Das Besondere: Sie verfügt über zwei Rutschbahnen. So kann man mit seinem Papa oder der besten Freundin um die Wette rutschen.

Die Doppel-Racer-Rutsche wurde, ebenso wie die zweitlängste Black-Hole-Rutsche, im Sommer 2021 eröffnet.

6. Die Reifenrutsche im Erlebnisbad Maya Mare in Halle

Auf Platz sechs der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbändern liegt die Reifenrutsche im Maya Mare in Halle. Sie ist 88 Meter lang.

Die Reifenrutsche im Maya Mare in Halle ist die sechstlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern. Foto: Maya Mare

7. Die Röhrenrutsche im Hallenbad Bulabana in Naumburg

Mit ihren 85 Metern Länge liegt die Röhrenrutsche im Naumburger Schwimmbad Bulabana auf Platz sieben der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Wer die 85 Meter lange Rutsche im Bulabana hinunterrutschen möchte, muss erst eine lange Wendeltreppe hinaufsteigen. Foto: Torsten Biel

8. Die Black-Hole-Rutsche im Sea Land in Halberstadt

Die achtlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern ist die Black-Hole-Rutsche im Sea Land in Halberstadt. Sie ist 78 Meter lang. Wie das Schwimmbad auf seiner Website mitteilt, vermitteln einem Lichteffekte beim Rutschen den Eindruck, als würde sich mit der Rutsche drehen.

Die Rutsche im Sea Land in Halberstadt ist 78 Meter lang. Foto: Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt

9. Die "Speedy Steilrutsche" im Maya Mare in Halle und die Rutsche im Rolli-Bad in Haldensleben

Die "Speedy Steilrutsche" im Maya Mare in Halle und die Rutsche im Rolli-Bad in Haldensleben teilen sich den neunten Platz der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt. Beide sind 77 Meter lang.

Adrenalin pur: Wer die "Speedy Steilrutsche" im Maya Mare in Halle hinunterrutscht, ist schnell unterwegs. Foto: Screenshot/mayamare.de

Die "Speedy Steilrutsche" im Maya Mare ist, wie der Name schon sagt, recht steil –weswegen man beim Rutschen ein hohes Tempo erreicht.

Die Röhrenrutsche im Rolli-Bad sorgt mit Lichteffekten für noch mehr Rutschvergnügen. Foto: Stadtwerke Haldensleben

Die Röhrenrutsche im Rolli-Bad sorgt mit Lichteffekten für Spaß beim Rutschen.

10. Die Röhrenrutsche im Hallenbad Woliday in Bitterfeld-Wolfen

75 Meter – so lang ist die Röhrenrutsche im Woliday in Bitterfeld-Wolfen. Damit ist sie die zehntlängste Wasserrutsche in den Hallenbädern in Sachsen-Anhalt.

Die Röhrenrutsche im Woliday in Bitterfeld-Wolfen ist 80 Meter lang. Foto: Woliday

11. Die Röhrenrutsche in der Altmark Oase Stendal

Die Rutsche in der Altmark Oase in Stendal ist 62 Meter lang. Damit liegt sie auf Platz elf der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbädern.

62 Meter – so lang ist die Wasserrutsche im Hallenbad in Stendal. Foto: Altmark Oase Stendal

Rund 50.000 Liter Wasser strömen nach Angaben des Schwimmbades täglich durch die Röhrenrutsche.

12. Röhrenrutsche in der Köthener Badewelt

Mit einer Länge von 50 Metern liegt die Röhrenrutsche in der Köthener Badewelt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf dem zwölften Platz der längsten Wasserrutschen.

Die Rutsche im Hallenbad in Köthen ist 50 Meter lang. Foto: Köthener Badewelt

Fehlt eine Wasserrutsche? Senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder [email protected]. Wir tragen Ihre Angaben gerne nach und aktualisieren den Text.