Köthen/MZ. - „Wir können am Montag wieder öffnen: Das sagt David Rieck, Geschäftsführer der Palm Springs GmbH & Co. KG. Der 100-prozentigen Tochter der Köthener Wohnungsgesellschaft gehört die Köthener Badewelt.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat am Donnerstagvormittag das akkreditierte Labor den Analysebericht übermittelt. Aus diesem gehe hervor, dass es keine Beanstandung der Badewasserqualität gebe und alle Werte in Ordnung seien, heißt es weiter. Damit habe man wenige Tage vor der Wiedereröffnung die letzte große Hürde nehmen können, freut sich David Rieck. Zurzeit werde noch daran gearbeitet, die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen, doch er sei zuversichtlich, dass dies bis Montag erledigt sei.

Zu Beginn der Sommerferien hatten die turnusmäßigen Wartungswochen begonnen. Nun sind die umfangreichen Arbeiten in allen Bereichen der Sport- und Freizeitanlage weitgehend abgeschlossen.

Mit Sonderöffnungszeiten ist die Köthener Badewelt am Ratswall ab dem 29. Juli zurück. Geöffnet ist am Montag und Dienstag von 14 bis 21 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, am Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr.

Nach den Schulferien gelten wieder die regulären Öffnungszeiten, die auf der Internetseite der Köthener Badewelt stehen: www.koethener-badewelt.de