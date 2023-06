bußgelder drohen Wasserknappheit in Sachsen-Anhalt: Wo es Einschränkungen bei der Wasserentnahme gibt

Mangelnde Niederschläge und die steigenden Temperaturen lassen in Sachsen-Anhalt das Wasser knapp werden. In einigen Regionen wird die Entnahme bereits reguliert. Welche Landkreise bislang Maßnahmen erlassen haben, was für Bußgelder drohen und wie sich Wasser sparen lässt.