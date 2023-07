Privatleute in Mansfeld-Südharz dürfen kein Wasser mehr aus Flüssen und Teichen pumpen

Flüsse und Bäche leiden in Mansfeld-Südharz unter der Trockenheit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Nach mehreren anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt untersagt es jetzt auch der Landkreis Mansfeld-Südharz, mit Pumpvorrichtungen Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen. Grund ist die anhaltende Trockenheit, die in Seen, Teichen, Flüssen und Bächen bereits zu sehr niedrigen Wasserständen geführt hat.