Soll die Wehrpflicht bei der Bundeswehr in Deutschland wieder eingeführt werden? Was junge Politiker aus Sachsen-Anhalt von der Forderung in der Bundespolitik halten.

Junge Leute in Uniform – hier Panzerjäger im Erzgebirge: In der Bundespolitik gibt es Forderungen nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Halle (Saale)/MZ. - Nach Plänen für Milliardeninvestitionen in die Rüstung wird hierzulande nun ein weiteres Thema heiß diskutiert: Die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Startschuss war die Äußerung des verteidigungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn: „Noch im Jahr 2025 müssen die ersten Wehrpflichtigen durch die Kasernentore schreiten.“ Der Forderung schlossen sich weitere Unionspolitiker an.

Und auch Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) räumte in einem Interview mit dem Magazin Stern ein, die Abschaffung des Dienstes sei ein Fehler gewesen. Inzwischen sei auch er ein Befürworter der Wehrpflicht – und zwar für beide Geschlechter. Doch wie kommen diese Vorstöße bei den jungen Politikern Sachsen-Anhalts an? Die MZ hat bei den Spitzen der Jugendorganisationen der Parteien nachgefragt.

Linksjugend lehnt Wehrpflicht ab: „Kriege werden im Sinne des Kapitals geführt“

Die Frage nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht beantwortet Philipp Schulze, Mitglied des Landessprecherrates der Linksjugend Solid, mit einem klaren Nein. „Kriege werden im Sinne des Kapitals geführt und wir sehen nicht ein, für das Kapital zu kämpfen oder dass junge Leute für das Sterben eingezogen werden“, so der 23-Jährige. Daher sei die Werbung der Bundeswehr an Schulen und öffentlichen Plätzen ein Schritt in die falsche Richtung.

Auch Niklas Gerlach, Landesvorsitzender der Jusos, berichtet, dass an seiner Schule sehr viel für die Bundeswehr geworben wurde. Dennoch habe er sich gegen einen freiwilligen Wehrdienst entschieden. „Für mich stand es nie zur Debatte, den Dienst an der Waffe zu leisten.“ Und so sehe es auch die Jugendorganisation der SPD in Sachsen-Anhalt insgesamt. „Wir sind da sehr klar dagegen“, so der 25-Jährige. Wichtiger sei die Frage, wie man jungen Menschen eine Perspektive schaffe. Denn deren Zukunftsaussichten seien ohnehin alles andere als rosig. So seien Leben und Wohnraum immer teurer geworden. Statt Monate bei der Bundeswehr verpflichtet zu sein, sollten und wollten junge Menschen lieber im Beruf ankommen, so Gerlach.

Junge Liberale zur Wehrpflicht: Junge Menschen sollen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben führen wollen

Der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Konstantin Pott, spricht sich ebenfalls gegen die Wehrpflicht aus. Nicht nur hält er sie „aus volkswirtschaftlicher Sicht für unsinnig“. Der 27-Jährige betont auch, dass niemand zum Dienst gezwungen werden solle. „Am Ende ist der entscheidende Punkt, dass wir jungen Menschen zutrauen, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben führen wollen“, sagt er. Um mehr Freiwillige zu gewinnen, müsse stattdessen die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver gemacht werden.

Bundeswehr-Rekruten üben im freien Gelände. (Foto: Frank May/dpa)

Die Junge Union in Sachsen-Anhalt habe sich zwar noch keine abschließende Meinung gebildet, doch die Landesvorsitzende Anna Kreye hält eine schnellstmögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht für den richtigen Weg. Diese solle dann nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen gelten, so die 30-Jährige. Die aktuelle weltpolitische Lage mache deutlich, dass sich Deutschland künftig anders aufstellen müsse. Die Streitkräfte müssten wehrhafter und auf einen möglichen Verteidigungsfall besser vorbereitet sein. Die Frage, für wie wahrscheinlich sie einen Angriff Russlands auf die Nato halte, antwortete die Jungpolitikerin ausweichend: „Auszuschließen ist es definitiv nicht.“

Markus Pesch, Landesvorsitzender der Grünen Jugend, sagt hingegen: „Wir sind für den weiteren Ausbau der Bundeswehr, allerdings nicht unter Zwang“, so der 17-Jährige. Es sei nicht gerechtfertigt, Menschen dazu zu zwingen, andere zu töten. Zudem müsse man nicht unbedingt eine Wehrpflicht einführen, um mehr Soldaten zu gewinnen. Denn es gebe viele, die ein Interesse daran hätten, das Land zu schützen. So sei er zwar selbst noch hin- und hergerissen, dem Wehrdienst gegenüber jedoch „nicht vollkommen abgeneigt“. Keiner der Befragten hat den Dienst an der Waffe geleistet. Pesch ist der Einzige, der es aber tun würde.

Krieg in Deutschland: Wer im Verteidigungsfall eingezogen werden kann

Die Wehrpflicht war im Jahr 2011 unter Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt worden. Das kam einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich, denn gleichzeitig wurden praktisch alle Strukturen für eine Wehrpflicht aufgelöst.

Hintergrund der Diskussionen über ihre Wiedereinführung ist die Behauptung diverser Politiker, darunter Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Russland bereite einen Angriff auf Europa und die Nato vor. Doch auch der Rückzug der USA bei der Unterstützung der Ukraine wird oftmals als ein Argument für die Notwendigkeit einer erhöhten Verteidigungsfähigkeit ins Feld geführt.

Im Spannungs- oder Verteidigungsfall würde die Wehrpflicht automatisch wieder eingeführt werden. Das bedeutet, dass alle Männer ab 18 Jahren zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden könnten. Die Bundeswehr wäre im Kriegsfall zudem dazu befugt, alle Männer bis zur Vollendung ihres 60. Lebensjahres einzuziehen.