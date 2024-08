Mit Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer tritt ein Mann zurück, den viele für einen Hoffnungsträger in der Kommunalpolitik halten. Seinen Rückzug versteht der Parteilose auch als Weckruf an diejenigen, die Gewalt gegen Amtsträger schulterzuckend hinnehmen.

Was Ex-Hallenser Dirk Neubauer mit seinem Rückzug als Landrat erreichen will

Rücktritt in Sachsen

„Ich gebe auf, weil mir da draußen zu viele den Mund halten“: Dirk Neubauer kündigt seinen Rücktritt an.

Freiberg/Halle - In sozialen Netzwerken macht schon ein Jobangebot für Dirk Neubauer die Runde. In Halle werde ja bald eine Stelle frei, heißt es da, nicht ganz ernst gemeint. Der Posten des Oberbürgermeisters ist neu zu besetzen, nachdem der wegen Affären seit Jahren suspendierte Amtsinhaber Bernd Wiegand nun endgültig hingeworfen hat. Ein neuer Job für Dirk Neubauer? Mittelsachsens Landrat (53), parteilos, in Halle geboren, grinst und sagt, ja, das habe er auch gelesen. Dann wird er ernst: Es sei jetzt nicht die Zeit, eine Entscheidung zu treffen.