Warum ohne Not in Sachsen-Anhalt für viel Geld neue Straßenmeistereien gebaut werden

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt werden in den kommenden Jahren zwei, möglicherweise sogar drei neue Straßenmeistereien gebaut. Und das, obwohl es an den jeweiligen Standorten in Plötzkau (Salzlandkreis), Oberröblingen (Mansfeld-Südharz) sowie Wernigerode (Harz) bereits bestehende Meistereien gibt. Das bestätigte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales der MZ. Bisher existieren an den Standorten sogenannte Mischmeistereien, die sowohl für Autobahnen als auch Bundes-, Land- und Kreisstraßen zuständig sind. Das muss sich allerdings ändern, da seit Anfang 2021 nicht mehr die Länder, sondern die bundeseigene Autobahn GmbH für die Autobahnen zuständig ist. Nach aktuellen Schätzungen kostet die Errichtung der neuen Standorte bis zu 30,5 Millionen Euro. Der Steuerzahlerbund moniert eine „Verschwendung von Steuergeldern“.