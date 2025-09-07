In Sachsen-Anhalt gibt es ungewöhnlich früh bereits eine Erkältungswelle. Und die ist stärker als in anderen Bundesländern. Starke Temperaturwechsel spielen eine Rolle.

Halle/MZ. - Der Kollege ist krank, das Kind schnieft – und das im Sommer: In Sachsen-Anhalt melden sich derzeit mehr Patienten mit Infekten beim Arzt. „Die Infektionszahlen steigen typischerweise wieder an, wenn die Ferien vorbei sind“, erklärt Tobias Ortmann, Hausarzt in Staßfurt (Salzlandkreis). „Die Schule hat wieder begonnen, die Menschen hocken insgesamt wieder mehr aufeinander. Das spielt für die Verbreitung von Viren eine große Rolle.“