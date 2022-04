Warum eine Firma aus dem Harz 10.000 Euro Kopfgeld für Fachkräfte zahlt

Blankenburg/MZ - Fachkräftemangel extrem in der Baubranche: Um begehrte Mitarbeiter an sich zu binden, hat die Umwelttechnik und Wasserbau GmbH aus Blankenburg (Harzkreis) zu einem finanzkräftigen Mittel gegriffen. Wer als Bauleiter bei der Firma beginnt, bekommt 10.000 Euro Wechselprämie – ein Novum in der Branche in Sachsen-Anhalt.