Niedrigwasser legt immer wieder den Schiffsverkehr auf der Elbe lahm, die Auenwälder trocknen aus. Dennoch verteidigt der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe, Tjark Hildebrandt, den Ausbau des Flusses.

Wenig Wasser: Schiffsanleger der Elbe am Kornhaus in Dessau, im Juli

Halle/MZ - Die Auenwälder trocknen aus, die Frachtraten brechen ein, Niedrigwasser legt über Monate den Schiffsverkehr lahm – um die Elbe steht es schlecht. Naturschützer fordern seit langem einen Ausbaustopp. Im MZ-Interview erklärt der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe, Tjark Hildebrandt, warum und wie der Bund trotzdem dafür sorgen will, dass der Fluss durchgängig befahrbar ist.