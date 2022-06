Warum der Umbau der Ministerien viel Zeit und Geld kosten wird

Die neue Koalition will mehrere Ministerien massiv umbauen. Das könnte viel Zeit und Geld kosten. Warum sich Mitarbeiter dabei sogar von der Elektronik verabschieden müssen.

Blick auf das Wirtschaftsministerium in Magdeburg. Reicht der Platz hier künftig noch für alle Mitarbeiter?

Magdeburg/MZ - Vieles ist derzeit ungewiss in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Sagen die Sozialdemokraten wirklich „Ja“ zur ersten Koalition mit CDU und FDP? Und falls es so kommt: Wie sehen die Führungsstäbe der neuen Minister aus? Wer wird Staatssekretär, wer fällt durch? Bei all den Fragezeichen scheint derzeit nur eines sicher: Wenn die Möbelpacker demnächst nach Magdeburg kommen, haben sie diesmal besonders viel zu tun.