Kommunen in Sachsen-Anhalt prüfen Waffenbesitzer kaum - bis auf eine Ausnahme

Seit dem Amoklauf von Winnenden müssen Jäger und Schützen mit Hausbesuchen rechnen. Die Kommunen in Sachsen-Anhalt prüfen jedoch kaum. Ein Landkreis ist jedoch die Ausnahme.

Pflicht für Waffenbesitzer: Waffen müssen in gesicherten Schränken aufbewahrt werden.

Halle/MZ - Viele Waffenbehörden in Sachsen-Anhalt überwachen nur in sehr geringem Umfang, ob Privatleute legal erworbene Gewehre, Pistolen und Munition ordnungsgemäß wegschließen. Das belegt eine MZ-Umfrage bei den 14 zuständigen Ämtern im Land. 2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, mussten Waffenbesitzer rechnerisch mit einer Kontrolle alle 43 Jahre rechnen. In der Pandemiezeit stellten mehrere Behörden ihre Überprüfungen sogar vollständig ein.