80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs „Waffen mit Waffen zu bekämpfen, ist dumm“: So blicken junge Sachsen-Anhalter auf den Krieg

Vor 80 Jahren, am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg – dieses Datum liegt für junge Sachsen-Anhalter heute in ferner Vergangenheit. Eine angespannte Weltlage rückt den Krieg aber nun wieder näher an ihre Lebenswelt. Wie Studenten und Auszubildende aus Halle auf Aufrüstung und Wehrpflicht blicken.