Weil ab Januar ein zweijähriger Nachbesetzungsstopp für freie Jobs in Sachsen-Anhalts Landesverwaltung gilt, hagelt es kurz vor der Sperre massenhaft Ausschreibungen – vom Förster bis zum Polizeimusiker. Die SPD warnt indes vor neuen Problemen in der Schulen.

Katja Pähle, SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Der aus Spargründen angekündigte Nachbesetzungsstopp für freie Stellen in der Landesverwaltung führt zu einem regelrechten Ausschreibungsfieber in den Behörden und Ämtern Sachsen-Anhalts. Innerhalb weniger Tage veröffentlichten sie reihenweise Jobinserate – die Posten sollen noch zügig bis Ende des Jahres besetzt werden, bevor dann ab Januar die zweijährige Nachbesetzungssperre gilt. Mit dem Stellenstopp will Finanzminister Michael Richter (CDU) ab 2025 ungefähr 180 Millionen Euro sparen.