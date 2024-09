Sachsen-Anhalts Landesregierung will am Personal sparen - Sperre für Neubesetzungen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung plant erhebliche Einsparungen in der eigenen Verwaltung, um stark gestiegene Ausgaben zu kompensieren. Am Dienstag will das Kabinett den Haushaltsentwurf für die Jahre 2025 und 2026 beschließen: Nach MZ-Informationen plant Finanzminister Michael Richter (CDU) für diese zwei Jahre einen Nachbesetzungsstopp frei werdender Stellen in der Verwaltung. Sie sollen den bisherigen Überlegungen zufolge 24 Monate lang nicht nachbesetzt werden.