Von der Leyen sagt Haseloff Hilfe für Intel-Ansiedlung in Magdeburg zu

Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff hofft auf Fördergelder für die Intelansiedlung ab 2023 in Magdeburg. In Brüssel sagt ihm EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Unterstützung zu.

In Brüssel: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (links), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Landeswirtschaftsminister Sven Schulze.

Brüssel/MZ - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die europäische Hilfe für die geplante Intel-Chipfabrik in Magdeburg bekräftigt. Das sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nach einem Treffen der CDU-Politiker in Brüssel. „Die Zusagen stehen“, sagte Haseloff der MZ am Mittwoch.