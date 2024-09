Halle/MZ. - Die Sätze, die gleich zu Beginn des Theaterstücks auf der Bühne gesprochen werden, sind hart: „Reiß dich mal zusammen“, „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ oder „Das wird schon wieder“. Es sind Sätze, die oft zu Depressiven gesagt werden. „Wir bekommen häufig die Rückmeldung von Betroffenen, dass sie der Beginn des Stücks sehr mitnimmt“, sagt Julia Raab. „Und auch Angehörige von Depressiven sagen uns, dass sie sich selbst in den Sätzen wiedererkennen.“

So konfrontativ der Anfang auch ist, er zieht den Zuschauer hinein in die Welt der Depression. Genau in der spielt das Theaterstück „Der schwarze Hund“. Figurenspielerin und Theaterpädagogin Julia Raab aus Halle hat es zusammen mit ihrer Kollegin Anja Schwede entwickelt. Über 50 Mal wurde es bereits gespielt. In den kommenden Wochen gibt es mehrere Vorstellungen in Sachsen-Anhalt (siehe „Viele Termine“). „Unser Ziel ist es, die Krankheit Depression zu entstigmatisieren und es aus dem Schatten ins Rampenlicht zu holen“, sagt Raab.

Fünf Millionen Betroffene in Deutschland

In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an der psychischen Erkrankung. Im Laufe seines Lebens bekommt jeder fünfte bis sechste Erwachsene mindestens einmal eine Depression. Und laut Morbiditäts- und Sozialatlas des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer leben in Sachsen-Anhalt pro 1.000 Einwohner rund 109 Patienten mit einer Depression.

Figurenspielerin und Theaterpädagogin Julia Raab hat Angehörige, die unter Depressionen leiden. Foto: Julia Fenske

Diese Zahlen zeigen: Das Leiden ist eine Volkskrankheit, die auch Julia Raab aus ihrem eigenen Erleben kennt. „Ich bin nicht selbst Betroffene, aber nahe Angehörige“, sagt die Künstlerin. Sie habe über Jahre angesehen, wie die Depression Menschen in ihrem Umfeld veränderte, ihnen zu schaffen machte und sie auch daran kaputtgingen. „Diese Krankheit für mich besser zu verstehen, war eine große Motivation, das Stück zu entwickeln“, sagt Raab.

Mit Fachliteratur könne sie jedoch nur wenig anfangen, erzählt die Schauspielerin. „Ich bin dann auf ein Buch von Matthew Johnstone gestoßen, eine Art Bilderbuch für Erwachsene.“ Darin verarbeite der selbst betroffene australische Autor sein Erleben der Krankheit. Titel des Werks: „Mein schwarzer Hund.“ Zur gleichen Zeit sei auch Anja Schwede auf das Buch aufmerksam geworden. „Wir überlegten uns dann, es zur Inspiration für ein Theaterstück zu machen.“

Das sagen Betroffene: „Zähe, schwarze Masse“

Sie wollten eine neue Herangehensweise an das Thema Depression, Bilder für das finden, was Betroffene fühlen und erleben. „Wir haben dann begonnen, Interviews mit Erkrankten zu führen“, erinnert sich Raab. Ausschnitte davon sind auch – von professionellen Sprechern eingelesen – im Theaterstück zu hören. Von der Depression als „zähe, schwarze Masse“ ist da die Rede, von einem „Strudel“ und einem „langen, schwarzen Tunnel“ – ein Bild, das auch der Fußballtorwart Robert Enke verwendete, der sich 2009 das Leben nahm. Die von seiner Frau geleitete Robert Enke Stiftung hat ebenso wie die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt die Produktion von „Der schwarze Hund“ finanziell ermöglicht.

Aus den Interviews machten Julia Raab und Anja Schwede anschließend Szenen für die Bühne. „Wir wollten Bilder finden, in denen sich Betroffene und Angehörige wiederfinden“, sagt die 41-Jährige. „Sie sollten aber auch den Menschen, die noch nie etwas mit der Krankheit zu tun hatten, helfen, diese zu verstehen.“ Da ist zum Beispiel der Schlauch aus synthetischem Material, in dem die beiden Schauspielerinnen in einer Szene stecken. Ihre Bewegungen sind gebremst und zäh. Dem Schlauch, das zeigt sich auf der Bühne, ist nicht zu entkommen. In einer anderen Szene spielen sie Alltagssituationen nach, einen ganzen Tag, sehr strukturiert. „Und dann kommt die Figur des schwarzen Hunds hinzu und alles verändert sich, wird gebremst – so erleben es die Erkrankten oft.“

Ich wollte diese Krankheit für mich besser verstehen. Julis Raab, Figurenspielerin und Theaterpädagogin

An dieser Art der Aufbereitung, das merken Raab und Schwede, gibt es zunehmendes Interesse. Allein schon, weil der Bedarf an Depressionsberatung steigt. „Wir haben einen großen Andrang bei unseren Selbsthilfegruppen, auch viele Angehörige melden sich bei uns“, sagt etwa Silvana Thomas von der Paritätischen Selbsthilfekontaktstelle Saalekreis. „Sie wollen wissen, wie sie mit der Krankheit umgehen können, auch, was helfen könnte - das gibt das Stück sehr gut wieder.“

Die Paritätische Selbsthilfekontaktstelle Saalekreis hat „Der Schwarze Hund“ Mitte September zweimal in Merseburg aufgeführt. Nach der Vorstellung habe es einen Austausch mit Experten gegeben, die gezielt auf Fragen des Publikums eingegangen seien und auch auf Hilfsangebote hingewiesen haben. „Diese Nachbereitung in Form eines Gesprächs gehört bei uns bei jeder Vorstellung dazu“, sagt Julia Raab. Es sei wichtig, die Zuschauer wieder aufzufangen und auf sie einzugehen.

Theatermacher bieten keine Lösungen an

Allerdings ist die Dramaturgie des Stücks auch so angelegt, dass nach den aufwühlenden Sätzen zu Beginn mehr und mehr optimistischere Perspektiven gezeigt werden. „Wir wollen keine Lösungen anbieten“, sagt Julia Raab. „Denn die eine Lösung gibt es nicht.“ Jeder Erkrankte und auch die Angehörigen müssten für sich lernen, wie sie mit der Depression umgehen. Da könne man nur Angebote machen: Therapie, Sport oder Kunst zum Beispiel. „Für uns war darüber hinaus aber Akzeptanz ein wichtiges Thema, denn wenn jemand anerkennt, dass er diese Krankheit hat, kann er daran arbeiten, etwas zu verändern.“

Diese Veränderung hat auch Julia Raab selbst erlebt. Durch die Entwicklung des Stücks, die vielen Auftritte, habe sich auch ihr Blick auf die Depression gewandelt. „Mir ist viel bewusster, was es bedeutet, diese Krankheit zu haben“, sagt sie. Das führe zu mehr Verständnis. Geholfen habe ihr zudem die Erkenntnis, dass sie auch als Angehörige einer depressiven Person nicht allein ist. „Ein Problem ist ja auch, dass man als nahestehender Mensch die Erkrankung des Betroffenen auf sich selbst bezieht.“ Man überlege sich, was man selbst zum Leiden beigetragen habe. „Durch das Stück habe ich gelernt, dass es nicht an mir liegt – es ist die Krankheit, sagt Julia Raab.

Weitere Vorfühungen:

Durch eine Förderung der Krankenkasse Barmer Sachsen-Anhalt kann „Der schwarze Hund“ in den kommenden Wochen gleich mehrfach gezeigt werden: Am 15. Oktober ist das Theaterstück um 18 Uhr im Capitol in Zeitz (Burgenlandkreis) zu sehen. Am 18. Oktober um 18 Uhr und am 19. Oktober um 20.30 Uhr im WUK Theater in Halle. Am 15. November um 16 Uhr in der Kulturfabrik Alsteinklub in Haldensleben (Kreis Börde) sowie am 20. November um 10 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen (Kreis Mansfeld-Südharz).