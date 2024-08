Obwohl sie mehr als 40 Jahre in die Rentenkasse einzahlten, erhält fast die Hälfte aller Senioren in Sachsen-Anhalt weniger als 1.250 Euro im Monat. Neue Zahlen zeigen einen deutlichen Ost-West-Unterschied.

Viele Rentner in Sachsen-Anhalt erhalten weniger als 1.250 Euro - trotz 40 Beitragsjahren

Magdeburg/MZ - Im Bundesvergleich leben in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Rentner unterhalb der Armutsgrenze als im Rest der Republik. Das geht aus neuen Zahlen der Rentenversicherung hervor, die der Linken-Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald erfragt hat. Demnach lebt bundesweit aktuell ein Drittel der Rentner mit 40 und mehr Beitragsjahren von weniger als 1.250 Euro im Monat. In Sachsen-Anhalt sind es dagegen 43 Prozent. Der Betrag von 1.250 Euro gilt in Deutschland als Armutsgrenze.