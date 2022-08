Video: Nach Drama unter Tage - Bergwerk in Wettelrode öffnet wieder

Wettelrode/MZ - Sebastian Tugendheim geht einen großen Schritt unter den Wasserstrahlen hindurch und steht mitten in einem rund geformten Raum. Hier, in rund 300 Meter Tiefe im Röhrigschacht Wettelrode (Mansfeld-Südharz), kreuzen sich mehrere Gänge. Die Kulisse ist beeindruckend. Von oben rinnt von überall her Wasser durch die Gesteinsmassen, das Rauschen übertönt fast jedes Wort. „Hier fing es an“, schreit Tugendheim, Arbeitsgruppenleiter Zentrales Grubenwassermanagement der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV). Der Bergbausanierer ist Eigentümer des Schachts bei Sangerhausen. „Erst war es nur etwas mehr Wasser, dann kam es sturzbachartig, und irgendwann lief alles voll.“ Ende Februar fluteten immense Wassermassen den Schaustollen. Seit fast einem halben Jahr ist das Erlebniszentrum Bergbau geschlossen. Am Mittwoch nun kann der Betrieb wieder öffnen. Doch die Ursache für die schwere Havarie bleibt rätselhaft.