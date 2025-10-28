Die Bahn-Tochter Start sollte für den Konzern Regionalstrecken zurückerobern. Doch nicht nur in Sachsen-Anhalt läuft der Betrieb unzuverlässig. Was nun passieren könnte.

Verspätungen und Zugausfälle bei Start – so reagiert die Deutsche Bahn

„Fällt heute aus“: Auf Züge von Start trifft das in Sachsen-Anhalt sehr häufig zu. Oft fällt aber auch die Information dazu aus.

Halle/MZ - Mit der Start GmbH hatte die Deutsche Bahn im Regionalverkehr vor fast zehn Jahren so richtig durchstarten wollen. 2016 gegründet, sollte die Tochterfirma der Nahverkehrssparte DB Regio Strecken zurückerobern, die die Bahn bei Ausschreibungen an Mitbewerber verloren hatte.