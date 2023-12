In Sachsen-Anhalt herrscht ein akuter Mangel an wichtigen Medikamenten. Von Antibiotika bis zu Blutdrucksenkern, die Knappheit beeinträchtigt die Behandlung und stellt Ärzte und Apotheker vor große Herausforderungen.

Alarmierender Medikamentenmangel in Sachsen-Anhalt: Was Sie wissen müssen

Halle/MZ. - In diesem Winter sollten Lieferengpässe bei Medikamenten behoben sein. Doch jetzt zeigt sich: Die Versorgung bleibt problematisch. „Die Lage ist sehr angespannt“, sagt Norbert Hoffmann vom Landesapothekerverband in Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage. „Die Nichtverfügbarkeit von Medikamenten wird auch in den kommenden Monaten auf einem hohen Niveau verharren.“