Verlegung der Zentrale: Ukrainische Riesenflieger ziehen an den Airport Leipzig/Halle

Wegen des russischen Angriffskrieges will die ukrainische Frachtairline Antonov Airlines ihre verbliebenen fünf AN124 an den Flughafen Leipzig/Halle verlegen. Geflogen wird vor allem für das Militärbündnis Nato.

Halle/MZ - Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch die Frachtfluggesellschaft Antonov Airlines schwer getroffen: Gleich in den ersten Tagen des Krieges wurde der Heimatflughafen Hostomel bei Kiew bombardiert und dabei auch das größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonov 225, zerstört (die MZ berichtete). Nun versucht die ukrainische Fluggesellschaft einen Neustart und verlegt vorübergehend ihre Zentrale an den Flughafen Leipzig/Halle.

Das kündigten laut Luftfracht-Portal „Heavy Lift“ Antonov-Manager bei einem Logistik-Kongress in Wien an. Demnach will die auf große Fracht spezialisierte Gesellschaft Ersatztriebwerke, Ersatzteile und andere Spezialausrüstung von Hostomel zum mitteldeutschen Airport überführen. Auch Mechaniker, Flugpersonal und wichtige Verwaltungsangestellte sollen nach Leipzig wechseln. Genaue Angaben wurden jedoch nicht gemacht. Von zehn Flugzeugen bis Kriegsbeginn stehen der Airline aktuell nur noch fünf betriebsbereite Riesenflieger vom Typ Antonov 124 (AN 124) zur Verfügung.

Seit Jahren gibt es bereits eine Wartungsbasis am Airport Leipzig/Halle

Bereits seit einigen Jahren betreiben die Ukrainer in Leipzig/Halle eine Wartungsbasis. „Wir sind die zweite Heimat für Antonov“, sagt daher auch Flughafensprecher Uwe Schuhart der MZ. Mehrere Dutzend Mechaniker seien seit langem vor Ort. Die AN 124 ist das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt, sie kann mehr als 100 Tonnen Fracht fliegen. Durch die aufklappbare Front können auch große, sperrige Güter wie U-Bahnen, Autos, Hubschrauber und auch Panzer geladen werden. Die Bundeswehr und das Verteidigungsbündnis Nato haben daher feste Verträge mit Antonov Airlines. Zwei Flieger waren bereits dauerhaft in Leipzig/Halle stationiert. Die Bundeswehr selbst besitzt keine Flugzeuge, die solch schwere Fracht transportieren können. Die Luftwaffe verfügt aktuell nach eigenen Angaben über 35 Frachtflieger vom Typ Airbus A400M, die jeweils maximal 40 Tonnen laden können. Diese lösen die Transall ab, die nur 30 Tonnen transportieren kann.

Nach Angaben der Ukrainer sind derzeit ihre AN124 vor allem im Auftrag der Nato und für humanitäre Einsätze unterwegs. In der vergangenen Woche waren drei Flieger am Flughafen Leipzig/Halle. Die Airline bittet jedoch darum, keine genauen Flugrouten zu veröffentlichen. Zu groß ist die Sorge vor weiteren Verlusten. Das würde wohl auch die Verteidigungsfähigkeit der Nato schwächen.

Zu Beginn des Krieges wollten russische Truppen auch den Flughafen Hostomel einnehmen und von dort auf die Hauptstadt Kiew vorrücken. Sie stießen auf heftigen Widerstand der ukrainischen Armee. Beim Bombardement der Russen wurde der Airport offenbar so stark beschädigt, dass er nicht mehr genutzt werden kann. Inzwischen sind die Russen aus der Region um Kiew abgezogen. Laut „Heavy Lift“ verlor Antonov Airlines bei den Angriffen nicht nur die AN 225, sondern auch eine AN-74 and eine AN-26. Eine weitere AN-124 and AN-22A stehen schwer beschädigt noch am Flughafen. Ob sie wieder repariert werden können, ist unklar.

Russische AN 124 am Boden

Am Flughafen Leipzig/Halle stehen auch weiter drei Riesenflieger vom Typ AN 124, die der russischen Frachtairline Volga Dnepr gehören (die MZ berichtete). Wegen eines Flugverbots für russische Airlines dürfen die Maschinen nicht mehr starten. Volga Dnepr übernahm bis 2018 auch militärische Flüge für die Nato von Leipzig/Halle aus. Der Vertrag wurde aber nicht verlängert. In den vergangenen Jahren transportierte die Airline von Mitteldeutschland aus zivile Güter etwa für die Chemie- und Ölindustrie. Gefragt waren die Riesenflieger aus Russland und der Ukraine auch in der Corona-Pandemie, um Millionen von Schutzmasken von Asien nach Europa zu fliegen.