Verfassungsschutz deckt Rechtsextremisten in Sachsen-Anhalts Sicherheitsbehörden auf

Sie schreiben in rassistischen Chatgruppen, pflegen Kontakt zu Extremisten: Der Verfassungsschutz hat von 2018 bis 2021 mehrere Rechtsextremismusfälle in Sachsen-Anhalts Sicherheitsbehörden untersucht. Im Bundesvergleich weist Sachsen-Anhalt hohe Zahlen auf.

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, stellte das neue Lagebild am Freitag vor.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalts Sicherheitsbehörden sind seit 2018 mehr Rechtsextremisten aufgeflogen als bisher bekannt. Das geht aus einem neuen Lagebericht des Bundesamts für Verfassungsschutz hervor. Demnach wurden von 2018 bis 2021 insgesamt 17 Verdachts- und erwiesene Rechtsextremismusfälle in Sicherheitsbehörden des Bundeslandes untersucht. Weitere acht Fälle registrierte Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz in der Kategorie „Prüffall“.

Die Vorwürfe gegen die Beamten reichten von politisch motivierter Beleidigung, Teilnahme an rechtsextremen Veranstaltungen bis hin zu Aktivitäten in rechtsextremen Chatgruppen. In vier Fällen ging es um persönliche Kontakte zu rechtsextremistischen Organisation.

Hoher Wert im Deutschlandvergleich

Im Deutschlandvergleich weist Sachsen-Anhalt damit die zweitmeisten Fälle auf - zumindest dann, wenn man die aufgeflogenen Extremismusfälle mit der Mitarbeiterzahl ins Verhältnis setzt. Laut Verfassungsschutz betreffen die Verdachts- und erwiesenen Fälle 0,23 Prozent der Behördenmitarbeiter in Sachsen-Anhalts Sicherheitsbereich. Höher liegt der Wert nur in Mecklenburg-Vorpommern mit 0,29 Prozent.

Insgesamt fielen unter den Bediensteten der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern laut Lagebild 327 Mitarbeiter auf, die Bezüge zum Rechtsextremismus oder zur Reichsbürgerszene hatten.