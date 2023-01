Nach Messerattacke in Eisleben: Die gefährliche Täterjagd im Netz

Eisleben - Ein blutiger Stofffetzen liegt noch auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Fußabtreter des Vodafone-Ladens. Er ist jetzt ein Beweismittel und wird später von der Kriminalpolizei mit der gelben Tatortnummertafel zwei markiert werden. Die Frau, die vor wenigen Minuten hier niedergestochen wurde, kämpft in einem nahe gelegenen Krankenhaus ums Überleben. Der Täter flüchtet nach der Tat. Kann dieser gefasst werden? Wird das Opfer überleben? Und warum kam es am 9. Juni 2022 in der Halleschen Straße in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) zu dieser Bluttat? Fragen wie diese lösen in den sozialen Netzwerken sofort heftige Diskussionen und Spekulationen aus.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.