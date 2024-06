Seit Tagen lässt Sachsen-Anhalts Innenministerium fieberhaft nach Dutzenden Schusswaffen suchen, die einst vom LKA an die Polizei-Hochschule verliehen wurden. Jetzt gibt es Ermittlungen: 50 Waffen sind zur Fahndung ausgeschrieben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der Skandal um möglicherweise verschwundene Schusswaffen in Sachsen-Anhalts Polizei wird ein Fall für Strafermittler. Der Rektor der Fachhochschule Polizei in Aschersleben (Salzlandkreis), Thorsten Führing, erstattete am Donnerstag Strafanzeige, weil der Verbleib von 50 Schusswaffen bisher nicht geklärt werden konnte.