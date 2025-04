Jan Maser und Stefan Bultmann von IFA in Haldensleben.

Haldensleben/MZ. - Der Autozulieferer Ifa aus Haldensleben (Börde) stellt Längs- und Seitenwellen für Autoantriebe her. Das Unternehmen mit weltweit knapp 2.000 Mitarbeitern besitzt auch ein Werk in Charleston im US-Staat South Carolina. Wird das Unternehmen von den US-Zöllen auf Importautos und Teile also sogar profitieren? Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne sprach mit Geschäftsführer Stefan Bultmann.