Noch im Juni galt das Schicksal von 50 Schusswaffen an Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule als ungeklärt - doch laut einem neuen Bericht des Innenministeriums liegt die Zahl mittlerweile gut dreimal so hoch. Ein Teil der Waffen gilt als funktionsfähig.

Magdeburg/MZ/DPA - An Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule in Aschersleben (Salzlandkreis) sind möglicherweise mehr Waffen verschwunden als bisher bekannt. Für 165 Waffen, die einst in der sogenannten Lehrmittelsammlung der Akademie lagerten, sei der „Verbleib als unklar eingestuft“ worden – so steht es in einem neuen Bericht des Landesinnenministeriums an den Innenausschuss im Landtag. Das Papier liegt der MZ vor.