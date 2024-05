Am ersten Juniwochenende bleibt es in Deutschland unbeständig und nass. Eine brisante Wetterlage zeichnet sich ab. Es droht Hochwassergefahr. Für den Burgenlandkreis besteht bereits eine Vorwarnung.

Magdeburg/Halle (Saale). - Zum Wochenende rund um den 1. Juni zeichnet sich für einige Landesteile laut Experten eine brisante Wetterlage ab. Eine Unwetter-Vorwarnung gibt es bereits für den Burgenlandkreis.

Denn ein sogenanntes Vb-Tief bringt ergiebigen Dauerregen und Unwetter. Ähnliche Umstände brachten schon 2002, 2013 und 2021 Hochwasser in einigen Regionen Deutschlands, darunter auch an Elbe und Saale.

Lesen Sie auch: Schwerverletzte durch Blitz in Dresden - Darum wettert Jörg Kachelmann gegen Opfer

Wetter: Hochwassergefahr eher in Sachsen und Brandenburg

Da die Zugbahn des Tiefs etwa von Österreich Richtung Polen geht, besteht laut Kachelmannwetter insbesondere für die südlichen und östlichen Landesteile Deutschlands eine deutlich erhöhte Gefahr von Dauerregen und Hochwasser. Bisher sehe es danach aus, dass eher Sachsen und Brandenburg statt Sachsen-Anhalt betroffen seien könnten.

Größere Niederschlagsmengen seien je nach Wetterlagemodell aber im südlichen Sachsen-Anhalt zu erwarten. Bis zu 24 Stunden vorab sei aber noch nicht ganz klar, wo genau die Niederschläge fallen werden und somit Hochwasser droht.

"Überraschungen" seien möglich. In der Nacht zu Samstag solle das Tief sich dann über dem Osten der Republik mit teils über 150 Litern Regen pro Quadratmeter breit machen.

Lesen Sie auch: "Trash-TV": Firma will Jörg Kachelmann für Teilnahme an Reality-Show gewinnen - das sagt der Moderator

Erstes Juniwochenende: Unwetterwarnung für den Burgenlandkreis

Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor den heftigen Regenfällen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Von der Unwetterwarnung betroffen sind demnach alle Landkreise in Sachsen und fast alle in Thüringen. In Sachsen-Anhalt warnt der Wetterdienst bislang nur im Burgenlandkreis.

Die Vor-Warnung gilt von Freitag- bis Sonntagmittag.

Was ist ein Vb-Tief?

Vb-Tiefs (ausgesprochen "Fünf-B-Tief) sind laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Tiefdruckgebiete, die üblicherweise von der Adria Richtung Norden über Österreich und Ungarn nach Tschechien und Polen ziehen.

Sie seien oft mit heftigen Wettererscheinungen verbunden, insbesondere mit kräftigem Dauerregen im Sommer. Durch den Dauerregen könne es zu Sturzfluten und Hochwasser kommen.