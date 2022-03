"Trash-TV": Firma will Jörg Kachelmann für Teilnahme an Reality-Show gewinnen - das sagt der Moderator

Meteorologe Jörg Kachelmann gehört zu den bekannten Fernsehpersönlichkeiten in Deutschland. Der 63-Jährige ist auch als TV-Moderator, etwa für die Sendung "Riverboat" aktiv. Nun warb eine Produktionsfirma um die Dienste Kachelmanns für einen Auftritt im "Trash-TV". Der Schriftverkehr wurde auf Twitter öffentlich gemacht.

Schaffhausen/DUR/awe - Jörg Kachelmann ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft. Der Meteorologe tritt seit vielen Jahren auch als Moderator in Erscheinung. So etwa bei der MDR-Show "Riverboat".

Nun bekam der 63-jährige Schweizer eine Anfrage von einer Produktionsfirma, ob er Lust hätte an der Reality-TV-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" teilzunehmen. Die Anfrage machte Kachelmann am Dienstag via Twitter öffentlich.

Produktionsfirma warb um Jörg Kachelmann

Der Moderator bekam eine E-Mail von der Produktionsfirma "Seapoint" mit Sitz in Köln. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens stellte sich dem Moderator kurz vor. Dabei wurden auch Werbebilder verschiedener Shows an die Mail angehängt, die die Firma produziert - beispielsweise "Let's Dance" und "Prince Charming". Kachelmanns klare Antwort auf die Anfrage lautet: "Nein".

Verdammt. Es ist soweit. Dabei hätte ich gerne Frau Hummels abgelöst, streng vertraulich. pic.twitter.com/TSytwnvxTn — Jörg #StandingWithUkraine (@Kachelmann) March 15, 2022

"Elendstechnisch" noch nicht soweit

Die Mitarbeiterin der Firma versicherte daraufhin, bei einem "Nein" normalerweise nicht locker zu lassen und nachzuhaken. Doch dieses Mal akzeptiere sie wohl die Entscheidung, woraufhin die Verabschiedung folgte. Kachelmann antwortete dennoch, dass er "elendstechnisch" noch nicht soweit für Formate wie "Das Sommerhaus der Stars" sei. Gleichzeitig warb der 63-Jährige für die von ihm moderierte Sendung "Riverboat", bei der er aber nur bis Jahresende Gastgeber sei.

Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer ließ Kachelmann gegenüber "Seapoint" dann doch verlauten: "Falls ich im kommenden Jahr verarmt und mental verwahrlost sein sollte, melde ich mich mit vorauseilendem Gehorsam."