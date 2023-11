Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Zehn Monate erst ist es her, da ließ Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) keinen Zweifel am Ernst der Lage in den Schulen. „Überall fehlen Lehrerinnen und Lehrer, überall fallen Stunden aus“, klagte er bei einem von ihm einberufenen Schulgipfel.