Die Uniklinik in Magdeburg soll einen Neubau für eine Milliarde Euro bekommen und diesen dann selbst refinanzieren. Dazu müsste sie aber erst einmal Geld verdienen.

Magdeburg/MZ - Ein nagelneues Zentralgebäude für mehr als eine Milliarde Euro: Mit diesem ehrgeizigen Vorhaben will die Landesregierung die Magdeburger Uniklinik bis 2035 modernisieren. Bezahlt werden soll das mit neuen Schulden, die sich später durch Mietzahlungen des Klinikums refinanzieren – so jedenfalls sieht der Plan aus. Betrachtet man die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, können Zweifel an der Realisierbarkeit aufkommen: Einen Gewinn konnte die Klinikleitung zuletzt im Jahr 2017 vorweisen.