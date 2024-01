Nach einem Treffen mit Freunden verunglückt Vincent-Lennard schwer. Er rettet sich aus dem brennenden Auto und wird am Bergmannstrost in Halle operiert. Ein Viertel seiner Haut war zerstört, fünf Finger waren nicht zu retten.

Schwerer Unfall in Sachsen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. Nicole Keller weiß noch, wie sie aus dem Krankenzimmer auf den Flur trat. Sie hörte den Pianisten in der BG Klinik Bergmannstrost in Halle ein langsames Stück spielen. „Da brach alles aus mir heraus. Ich habe nur noch geheult. Das konnte alles nicht wahr sein“, sagt sie. Ihr Sohn Vincent-Lennard Keller lag im Brandverletztenzentrum im künstlichen Koma. Er hatte so extreme Verbrennungen, dass nicht klar war, ob er überlebt. „Es war eine schlimme Zeit. Das begreift man erst danach.“