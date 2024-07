Weil ein Laserpistolen-Hersteller Messfehler meldet, ziehen erste Bundesländer die Geräte aus dem Verkehr. Sachsen-Anhalt nutzt sie weiter – was ein Verkehrsanwalt nun Autofahrern rät.

Trotz Zweifel an Genauigkeit – Landespolizei nutzt Laserpistole weiter zur Tempomessung

Magdeburg/MZ - Trotz Zweifeln an der Genauigkeit der Lasermesspistole „LTI 20/20 TruSpeed“ setzt Sachsen-Anhalts Polizei das Gerät weiter flächendeckend für mobile Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr ein. Das bestätigte das Landesinnenministerium am Mittwoch auf MZ-Anfrage. Die Landespolizei besitze 76 dieser Messgeräte, erklärte Ministeriumssprecher Lars Fischer – sie sollen vorerst weiter benutzt werden. Damit entscheidet sich Sachsen-Anhalts Polizei anders als ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen: Dort lässt die Polizei 115 Laserpistolen des weit verbreiteten Typs vorerst sicherheitshalber im Schrank.