Warum das Suizidrisiko bei Tierärzten so hoch ist

Sie sind gleichzeitig Chirurgen, Internisten, Seelsorger, Notfallsanitäter: Tierarzt gilt als Traumjob, doch die Belastung ist hoch. Das Suizidrisiko ist hier fünfmal höher als im Durchschnitt. Auch Veterinär Robert Schulze aus Zeitz steht oft unter Druck, trotzdem liebt er seinen Beruf. Warum ist das so?

Zeitz/MZ - Robert Schulze setzt das Skalpell an. Schon beim ersten Schnitt spritzt eine kleine Blutfontäne aus dem Bauch des Hundes. Und landet auf seinem weißen Turnschuh. Mist. Keine Zeit zum Umziehen, der OP-Plan ist straff. Auf dem Tisch in seiner Praxis in Zeitz (Burgenlandkreis) liegt Jessi. Die betagte Hündin ist Stammkundin, ihr sollen heute mehrere Tumore entfernt werden.