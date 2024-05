Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - Der Kochtopf brodelt und ein Mann in schwarzem Kapuzenpullover, der als „Typ vom Catering“ vorgestellt wird, hält zufrieden seine Nase in die Dampfschwaden. In der Hand hat er eine einsatzbereite Flasche Maggi Würze: „Ja, kann man sagen, dass das schon ein bisschen Sterneküche ist“, sagt der „Typ vom Catering“, der im nächsten Moment in seinem Büro sitzt und selbstbewusst meint: „Ich schmecke nie was ab, ich probiere nicht mal was, ich rieche es.“ Wieder Schnitt, und schon sieht der Zuschauer den „Typ vom Catering“, wie er Unmengen Maggi in den Kochtopf schüttet. Sein Kommentar: „Ich mach’ das nach Gefühl, und es stimmt immer, es passt.“