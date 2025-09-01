Nicht jede Schwangerschaft läuft normal. Die moderne Medizin kann bei Auffälligkeiten aber schon sehr frühzeitig agieren, um Mutter und Kind zu schützen. Wie das abläuft, zeigt der Fall der kleinen Lia am Uniklinikum in Halle.

Tiefer Blick in den Bauch: Wie die moderne Medizin Mutter und Kind in der Schwangerschaft schützt

Bei Ultraschall-Untersuchungen kann Prof. Dr. Stephanie Wallwiener, hier mit Oberarzt Dr. Marcus Riemer und einer Schwangeren, am Perinatalzentrum des Universitätsklinikums in Halle Diagnosen frühzeitig stellen.

Halle/MZ. - Die kleine Lia ist knapp fünf Monate alt und ein recht aufgewecktes Kind. „Mittagsschlaf braucht sie im Moment jedenfalls nicht“, sagt Mutter Nadine Doßmann und lacht, als sie dies an einem schönen Sommertag im Universitätsklinikum in Halle erzählt. Dabei gab es durchaus Momente während der Schwangerschaft, in denen Lias Familie alles andere als zum Lachen zumute war.