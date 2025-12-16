Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hat neue Details zu dem Terrorverdächtigen offengelegt, der vergangene Woche in Magdeburg festgenommen wurde. Er soll sich über Wochen hinweg mit Waffen und Schießtraining befasst haben.

Tamara Zieschang (CDU) hat sich zu dem Terror-Verdächtigen geäußert, der vor Tagen in Magdeburg in Gewahrsam genommen wurde.

Magdeburg/MZ - Der 21-jährige Terrorverdächtige, der vergangenen Freitag in Magdeburg in Gewahrsam genommen wurde, soll sich über Wochen hinweg mit Waffen und Schießtraining befasst haben. Das legte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Dienstag in einer Regierungsbefragung im Landtag dar. „Die bisher ausgewerteten Erkenntnisse verdichten sich, dass er zu Anschlägen bereit war und in jüngster Zeit eine Radikalisierung erfolgt ist“, erklärte die CDU-Politikerin.

Am Freitag sei der 21-Jährige in Polizeigewahrsam genommen worden, so Zieschang. Es handelt sich nach Ministeriumsangaben um einen Mann aus Zentralasien. „Den Anschlagsplänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen“, hatte das Ministerium am Montagabend erklärt. Zuerst hatte die „Volksstimme“ über den Terrorverdächtigen berichtet.

Zieschang: 21-Jähriger reiste legal nach Deutschland ein

Zieschang erklärte am Dienstag im Landtag, er sei mit einem Visum eingereist und habe sich legal in Deutschland aufgehalten. Im März habe der Mann eine Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen. Zieschang betonte: Durch eine enge Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden sei bekannt geworden, dass er anschlagsgeneigt sei und Interesse an Waffen und Schießtraining habe.

Konkret habe sich der Verdächtige Ende November erkundigt, wo man schießen könne. Anfang Dezember habe er laut Zieschang dann ein Magdeburger Waffengeschäft aufgesucht. Gekauft habe er nichts. Parallel dazu sei den Behörden bekannt geworden, dass der Verdächtige mit anderen Berufsschülern über Fragen des Glaubens in Streit geraten war. Am Freitag sei der Mann dann in Gewahrsam genommen und durchsucht worden.

Verdächtiger ist in Vorbereitungshaft - Abschiebung geplant

Mittlerweile sei der 21-Jährige in sogenannter Vorbereitungshaft, sagte Zieschang. Es sei bereits eine Abschiebungsanordnung vorbereitet worden. Dies sei dann möglich, wenn auf diesem Weg Gefahren für die Bundesrepublik abgewehrt werden können - auch terroristische Gefahren.

Zieschang sagte am Dienstag: „Ich danke den Sicherheitsbehörden im Bund und im Land für die gute Zusammenarbeit, für den Informationsaustausch und ich danke der Landespolizei für die Entscheidung, ihn am Freitag in Präventivgewahrsam zu nehmen.“

Auf Nachfrage des AfD-Fraktionschefs Ulrich Siegmund, ob der erste Hinweis auf den Verdächtigen von Behörden des Landes, des Bundes oder aus dem Ausland gekommen seien, blieb Zieschang vage. Derzeit werden geprüft, ob eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag einberufen werde. Dort könnten konkrete Details genannt werden. Der Ausschuss kann auch geheim tagen. Zieschang begründete die Überlegungen damit, dass die Sicherheitsbehörden „konkrete Maßnahmen nicht gefährden wollen“.