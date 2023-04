Weil Wörlitz für große Ketten nicht rentabel genug ist, schloss der Supermarkt im Ort. Nun zieht hier mit Tante Enso das erste Geschäft dieser Art in Sachsen-Anhalt ein. Warum dabei auch die Bürger kräftig mitwirken und wie sie davon profitieren sollen.

Tante Enso in Sachsen-Anhalt

Noch klaffen Lücken in den Regalen, doch bald öffnet der neue Laden: Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch (CDU) hat gemeinsam mit den Wörlitzern für den Supermarkt gekämpft.

Wörlitz/MZ - Peter Reschke schlendert die Regale entlang. Noch herrscht Leere auf dem schwarzen Blech, der Supermarkt hier in Wörlitz (Landkreis Wittenberg) wird gerade erst eingerichtet. Durch den Laden schallt das Hämmern der Handwerker. Doch aus Reschke spricht bereits die Vorfreude, bald soll das Geschäft öffnen. Endlich. „Ich muss dann zum Einkaufen nicht mehr ins Auto steigen“, sagt er. Denn der nächste Supermarkt liegt rund sechs Kilometer entfernt. Dabei bringe so ein Geschäft doch erst Leben in den Ort, sagt der Wörlitzer. „Sonst war hier sonnabends alles hochgeklappt.“ Das könnte sich bald ändern. Dazu haben auch Wörlitzer wie Peter Reschke beigetragen – der Supermarkt ist gleich im doppelten Sinn „ihr“ Geschäft.