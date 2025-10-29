Der Magdeburger Attentäter Taleb A. schrieb aus der Haft heraus Briefe an Opfer seines Anschlags. Die Justiz sieht bisher keine Mittel, dies zu verhindern. Jetzt fordert der Opferbeauftragte des Bundes eine Gesetzesänderung.

Fordern neue Regelungen zum Schutz von Zeugen: Die Opferbeauftragten Gabriele Theren und Roland Weber.

Magdeburg/MZ - Nachdem der Attentäter von Magdeburg mehreren Betroffenen seines Anschlags aus der Haft heraus Briefe geschrieben hat, haben Opferbeauftragte von Bund und Land neue Regeln gefordert. „Ich war völlig fassungslos, dass sowas möglich ist“, sagte Sachsen-Anhalt Opferbeauftragte Gabriele Theren am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags.