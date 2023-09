Im Bundesvergleich sind die Pflegeheime in Sachsen-Anhalt gut aufgestellt. Regional gibt es laut einer AOK-Analyse aber deutliche Unterschiede. In welchen Kreisen sich die Gewinner befinden - und wo die Verlierer.

Stürze, falsche Arznei, Dehydration - wo in Sachsen-Anhalt die Top- und die Flop-Pflegeheime liegen

Halle/MZ - Jedes Jahr veröffentlicht die Heimaufsicht Sachsen-Anhalt ihren Prüfreport. Darin wird aufgeschlüsselt, wie oft die Pflegeheime im Land kontrolliert werden und welche Mängel die Prüfer dabei feststellen. 2022 etwa gab es 742 Beanstandungen. Damit sagt der Bericht zwar, was gerade in Sachsen-Anhalts Heimen schief läuft. Er verrät allerdings nicht, wo das geschieht. Antworten auf diese Frage liefert nun eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK. Und die offenbart regional deutliche Unterschiede in Sachsen-Anhalt.