Studierende in Sachsen-Anhalt: Gekommen, um zu gehen

Viele Menschen, die in Sachsen-Anhalt studieren, zieht es laut einer Studie nach ihrem Abschluss fort. Doch warum genau wollen Studierende gehen - oder warum wollen sie bleiben? Eine Momentaufnahme an der Martin-Luther-Universität in Halle

Mag Halle, will aber nicht bleiben: Medizinstudent Lukas Klawitter am Löwengebäude der Martin-Luther-Universität

Halle/MZ - Lukas Klawitter findet Halle klasse. Günstiger Wohnraum, kurze Wege in der Stadt, die Ausbildung an der Uni fundiert und interessant, zählt er die Pluspunkte auf. Doch bleiben will der 29-jährige Medizinstudent nach seinem Abschluss hier nicht - nicht in Halle und nicht in Sachsen-Anhalt.