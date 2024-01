Die Universität in Halle liegt bei den Gehaltsvorstellungen künftiger Absolventen im Ranking von mehr als 60 deutschen Hochschulen weit hinten. Wo die Erwartungen am höchsten sind - und in welchen Fächern man sich das meiste Geld verspricht.

Studenten in Sachsen-Anhalt erwarten nach dem Abschluss weniger Gehalt als in anderen Ländern

Der symbolträchtige Löwe am Uniplatz in Halle zeigt sich derzeit winterlich. Den Löwenanteil an künftigen Gehältern erwarten sich allerdings Studenten anderer Universitäten in Deuschland.

Halle/MZ. - Die Gehaltsvorstellungen von Studenten an den Universitäten in Sachsen-Anhalt sind zum Teil deutlich niedriger als an Hochschulen in anderen Bundesländern. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Personalberatung Case hervor. Demnach erwarten Studenten in Deutschland für einen Vollzeitjob nach dem Abschluss ein Jahresgehalt von durchschnittlich 47.000 Euro brutto. Doch wie sieht es in Sachsen-Anhalt aus?