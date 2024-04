Netzstörung im Jerichower Land Unwetter verursacht Stromausfälle rund um Magdeburg

Wegen des Gewitters in der Region Magdeburg ist es am Montagabend zu Ausfällen der Stromversorgung gekommen. Die Versorgung konnte jedoch zügig wieder hergestellt werden, so der Betreiber Avacon. Wo es kurzzeitig dunkel wurde.