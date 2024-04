Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wirklich festlegen wollte sich auch am frühen Abend zwar noch niemand, aber die Botschaft, die zwischen den Zeilen bei allen Beteiligten der Tarifverhandlungen im Nahverkehr durchklang, war dann doch die von Straßenbahn- und Buskunden erhoffte: Unbefristete Streiks wird es wohl vorerst nicht geben. „Es ist ein beidseitiger Einigungswille erkennbar“, sagte Verdi-Vertreter Johannes Mielke der MZ. Die Gespräche, die am Freitag um zehn Uhr begonnen hatten, waren zum Redaktionsschluss allerdings noch nicht beendet. „Das könnte hier bis in die Nacht gehen, die Feldbetten sind vor Ort“, so der Gewerkschaftssekretär.