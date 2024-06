Halle/MZ - Vor einem guten Jahr war die Freude groß in der Saale-Unstrut-Region: Die Bahn verkündete, zwei wichtige Städte im Süden Sachsen-Anhalts, Naumburg und Weißenfels, nach Jahren wieder an das Fernverkehrsnetz anzuschließen – mit der neuen Intercity-Linie 61 von Leipzig nach Karlsruhe. Seit Dezember vorigen Jahres rollen die Züge im Zwei-Stunden-Takt. Sie sollen den Wegfall des ICE-Stopps in Naumburg seit Ende 2017 teilweise ausgleichen und das Angebot an Regionalzügen im Saaletal ergänzen. Droht der Verbindung nun schon wieder das Aus?

