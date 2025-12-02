Bund gibt Mittel frei Diese Straßenbauprojekte in Sachsen-Anhalt können fortgesetzt werden
Der Bund gibt Mittel für Straßenbauprojekte auf Autobahnen, Bundesstraßen und Brücken in Sachsen-Anhalt frei. Wo nun gebaut werden kann.
Aktualisiert: 03.12.2025, 09:14
Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt können zwei weitere Straßenbauprojekte, deren Finanzierung bisher nicht gesichert war, fortgesetzt werden. Das Bundesverkehrsministerium gab am Dienstag Mittel für den Abschnitt der A14 zwischen Osterburg und Seehausen (Altmark) sowie für die Ortsumgehung Miesterhorst der B188 (Altmarkkreis Salzwedel) frei. Das teilte das Infrastrukturministerium in Magdeburg mit.