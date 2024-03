Fast 200.000 Delikte registrierte die Polizei im Jahr 2023 - mehr Diebstahl, mehr Betrug, aber auch mehr Gewalt. Wen die Innenministerin angesichts der wachsenden Jugendkriminalität in der Verantwortung sieht.

Straftaten in Sachsen-Anhalt auf Sieben-Jahres-Hoch - immer mehr Jugendgewalt

Magdeburg/MZ - Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 194.000 Straftaten registriert. Das ist ein Anstieg von 8,6 Prozent und der höchste Wert der vergangenen sieben Jahre. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) stellte die Zahlen am Dienstag in Magdeburg vor.

Vor allem die knapp 1.000 Intensivtäter treiben die Zahl der Delikte nach oben. Zu dieser Gruppe zählt die Polizei alle Personen, denen sie im Jahr mehr als neun einzelne Taten anlastet. Intensivtäter machten 2023 lediglich 1,4 Prozent aller Tatverdächtigen aus, ihnen werden aber 15,5 Prozent aller aufgeklärten Straftaten zugerechnet.

Zahl nichtdeutscher Täter steigt an

Die Zahl der Diebstähle stieg von 53.000 auf 58.000 Fälle, bei Vermögensund Fälschungsdelikten wurden 37.000 Fälle registriert (Vorjahr: 34.000), die Rohheitsdelikte stiegen von 30.000 auf 33.000. Bei den schwersten Verbrechen, den Straftaten gegen das Leben, gab es einen Aufwuchs von 109 auf 118 Fälle.

Häufiger als im Jahr zuvor waren die Täter Ausländer. Menschen ohne deutschen Pass rechnet die Polizei 14,6 Prozent aller Straftaten zu (Vorjahr: 11,4 Prozent). Darin enthalten sind allerdings auch ausländerrechtliche Verstöße. Betrachtet man allein die Gruppe der Flüchtlinge, Asylbewerber und unerlaubt in Deutschland lebenden Menschen, werden diese (ohne ausländerrechtliche Verstöße) für 7,4 Prozent aller Straftaten verantwortlich gemacht.

Bei Jugendgewalt gibt es ein Plus von zehn Prozent

Gestiegen ist zudem die Jugendkriminalität. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr 17.400 Straftaten, rund 1.500 Fälle beziehungsweise 9,6 Prozent mehr als 2022. Insbesondere gibt es mehr Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikte sowie Ladendiebstähle.

Innenministerin Zieschang zeigte sich besorgt. „Es gilt, kriminellen Karrieren frühzeitig entgegenzuwirken. Jugendliche müssen viel früher an die Hand genommen und zu einem sozial adäquaten Verhalten bewegt werden, um ihnen einen geordneten Lebensweg zu ermöglichen.“ Gefragt seien insbesondere das Elternhaus, aber auch Schulen, soziale Einrichtungen und kommunale Präventionsarbeit.